6日(木)午前3時、マリアナ諸島で、台風26号「フォンウォン」が発生しました。台風26号「フォンウォン」発生6日(木)午前3時、マリアナ諸島で台風26号「フォンウォン」が発生しました。中心気圧は998hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/sとなっています。台風26号は今後、発達しながら西よりに進み、マリアナ諸島からフィリピンの東へ進む見通しです。その後の進路はまだはっきりしませんが、日本や海外の予測モデル