前節岡山戦で2得点のFC東京FW佐藤が9日の町田戦（国立）に向けて2戦連発を誓った。ここリーグ3戦3発と、ケガ人続出の前線の穴を埋める活躍を見せてきた。ここからは、町田とのリーグ戦と天皇杯準決勝が2試合続く。尻上がりに調子を上げてきており「（町田の）堅守をかいくぐるには一つ二つのチャンスを決めきるか。一本のシュートに懸けていきたい」とチームを勝利に導く得点を求めた。