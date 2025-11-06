A級決勝は初日特選メンバー6人と、実力S級の一丸が連勝で勝ち上がって豪華な顔触れに。自力型が強力で、初日特選のように激しい攻防となりそう。初日特選1着ながら準決3着の薦田は「全て自分の責任です」と猛反省。決勝は単騎戦を選択。別線の動きを見ながら後手に回らず、鋭い捲りを放つ。【7R】西田は単騎を選択。「調子はいい。嗅覚を研ぎ澄ませて突っ込みたい」と気合。＜7＞から＜1＞＜2＞＜3＞＜4＞＜5＞の2、3着。