タレント・田村淳が５日、都内で、著書「田村淳のお城の歩き方〜マンガでタイムスリップ！対決！！日本の名城〜」（７日発売。マイクロマガジン社）の発売記念会見を開催した。今作は、１３城のお城観光大使を務める淳ならではのガイド本。子供向けに制作したといい「とても分かりやすく書けて入門書としては良い本ができた」と自信を見せた。お城にハマったのは、小学４年生時に家族旅行で熊本城を訪れたことがきっか