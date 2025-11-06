タレント・田村淳が５日、都内で、著書「田村淳のお城の歩き方〜マンガでタイムスリップ！対決！！日本の名城〜」（７日発売。マイクロマガジン社）の発売記念会見を開催。会見終盤、自ら「誰も『ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋』のこと聞いてこないですね」と語り、１日にスタートした同サービスに言及した。ダウンタウン独自の有料配信サービスとして作られた「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」は、活動を再開した松本人志の生配信からスター