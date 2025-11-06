きょうのポンドドルは下げを一服させており、１．３０ドル台はかろうじて維持している。一方、ポンド円はドル円と伴に反転しており、一時２０１円台まで買い戻される場面も見られた。本日の買い戻しで１００日線は維持されている。 市場は明日の英中銀の金融政策委員会（ＭＰＣ）を注目している。予想コンセンサスでは据え置きが有力視されており、短期金融市場でも７５％程度の確率で据え置きが予想されている。しかし、一