タレントの田村淳さんが、お城ガイド本『田村淳のお城の歩き方 〜マンガでタイムスリップ！ 対決!! 日本の名城〜』取材会に登場しました。【写真を見る】【田村淳】「僕が全国統一した方が良いのかな」さらなるお城観光大使就任に意欲も「キャパオーバー」笑みもこぼれる書籍は、数多くのお城観光大使を務め「お城好き」として知られる淳さんが、普段から提唱する「足軽目線」で、城の構造を観察していくストーリーで、ハッとする