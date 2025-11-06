盛田昭夫と二人三脚でソニーを創業した井深大神戸市灘区にある兵庫県立の神戸高校。硬軟両方面に、多くの俊英を送り出している伝統校だ。特筆したい卒業生がいる。井深大（まさる）だ。盛田昭夫（旧制愛知県第一中学・現旭丘高校卒）と二人三脚で、ソニーを創業した。神戸高校の前身である旧制兵庫県立第一神戸中学を卒業後、第一早稲田高等学院―早大理工学部と進学、学生時代から「走るネオン」といった奇抜な発明をしていた