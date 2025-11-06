元NGT48の本間日陽（25）が、令和8年度の東京・赤坂の日枝神社初詣イメージキャラクターに就任し、5日に同所で取材に応じた。艶やかなサーモンピンクの晴れ着姿で境内に姿を見せると「皆さんに明るい気持ちになっていただけるように、しっかり務めたい！」と目を輝かせた。昨年同じ事務所に所属するインフルエンサーでタレントのひまひま（18）が同イメージキャラクターに決まったと聞いた際に「私も」と憧れていたそう。