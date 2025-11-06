timeleszの寺西拓人（30）橋本将生（26）がアンバサダーを務めるスキンケアブランド、キールズのホリデーコレクションビジュアルが6日から公開される。「肌も日常も、ときめきで塗り替えよう」がコンセプト。寺西は「いろんな種類があるのでぜひ自分の好きなキールズアイテムを探してほしいです」、橋本は「イベントの多いこのシーズン、僕らと一緒にキールズできれいになった肌でホリデーを楽しみましょう！」と呼びかけた。