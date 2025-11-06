女優本間日陽（25）が5日、「令和8年度日枝神社初詣イメージキャラクター」就任が決定し、同神社で取材に応じた。サーモンピンクの着物姿で登場し「地元（新潟）の村上市はサケが有名なのでうれしい」と笑顔。今年は同郷の先輩小林幸子と共にクラブイベントで神楽やコンテンポラリーダンスを披露するなど「挑戦の多い1年だった」とし「来年も多くの作品に携われるように頑張ります。狂気じみた殺人犯役とかやってみたいです」