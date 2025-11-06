タレントの柏木由紀（34歳）が11月4日、「muice」×「upink」×「matsukiyo」のコラボ新商品発表会に登壇。コラボアイテムの初お披露目とトークセッションを行った。美容系動画クリエイター・かわにしみきがプロデュースするコスメブランド「muice（ミュアイス）」と、自身のメイクテクニックがSNSで話題を集める柏木由紀がプロデュースするコスメブランド「upink（ユーピンク）」、マツキヨココカラのプライベートブランド「matsu