ｔｉｍｅｌｅｓｚ・寺西拓人（３０）、橋本将生（２６）がブランドアンバサダーを務めるスキンケアブランド「キールズ」のホリデーキャンペーン限定ビジュアルが６日から公開される。１３日発売となる美容液などのホリデーコレクションは「肌も日常も、ときめきで塗り替えよう」がテーマ。寺西は「僕らと一緒にキールズで奇麗になった肌でホリデーを楽しみましょう！」と呼びかけた。