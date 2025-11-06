東京六大学野球リーグ・慶大の４番を務めた常松広太郎外野手（４年＝慶応湘南藤沢）が、カブスとのマイナー契約で合意に達したことが５日、分かった。常松は１８５センチ、８９キロの恵まれた体格を誇る右の強打者。今春のリーグ戦では３本塁打を放つなど、慶大の主軸として活躍してきた。９月にはプロ志望届を提出し、１０月２３日のドラフト会議で指名を待ったが、吉報は届かなかった。だが、カブスはその潜在能力に注目。