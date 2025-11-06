パドレスは４日（日本時間５日）、ダルビッシュ有投手（３９）が右肘の内側側副靱（じん）帯修復手術を受けたと発表した。２０１５年に続いて自身２度目。回復には一般的に１２〜１５か月を要するため、侍ジャパンの精神的支柱として２３年大会の優勝に貢献した来年３月のＷＢＣを含めた４０歳シーズンは全休し、復帰は４１歳となる２７年になる見通し。超異例のチャレンジとなる。ダルビッシュがキャリア２度目の右肘靱帯手術