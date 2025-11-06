今季まで巨人に１０年間所属した重信慎之介外野手（３２）が現役引退することが５日、分かった。１０月６日に戦力外通告を受け、現役続行を希望していたが、ＮＰＢ球団のオファーがなく決断した。身体能力の高さを生かして他分野のアスリートとしての挑戦を検討も断念。今後は詳細は未定だが「何か自分で事業を立ち上げたりしようと思っています」と新たな道に歩み出す。今季は１軍でプロ最少１０試合の出場に終わり、２軍で多