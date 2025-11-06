元ＮＧＴ４８で女優の本間日陽が５日、東京・赤坂の日枝神社で晴れ着姿をお披露目した。このほど「令和８年度日枝神社はつもうでイメージキャラクター」に就任。女優の先輩・小芝風花、高橋ひかるらも経験してきた大役で、決まった時の心境を「本当にビックリしました。日枝神社はすごい歴史もありますし、本当に務まるのかなという思いが一番に来ました」。本間は昨年イメージキャラクターを務めたＹｏｕＴｕｂｅｒのひまひ