ソフトバンクが、台湾プロ野球（ＣＰＢＬ）の味全・徐若熈（シュー・ルオシー）投手（２５）と極秘接触したことが５日、分かった。補強の目玉として本格調査してきた最速１５８キロ右腕。この日までに福岡入りした徐と対面し、獲得へ向けて“先制攻撃”を仕掛けた。味全でエースを務める徐は、ＣＰＢＬからも海外移籍制度（ＦＡ）を申請したことが公示されていた。日本ハムなど、徐に強い関心を寄せているＮＰＢ球団に先駆け、