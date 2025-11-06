タレントの田村淳が５日、都内で書籍「田村淳のお城の歩き方〜マンガでタイムスリップ！対決！！日本の名城〜」（１７６０円、マイクロマガジン社）発売記念記者会見を行い、１日に配信が開始したダウンタウンのインターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」を見た感想を語った。同書は７日に発売される淳による初のお城ガイド本。日本各地のお城を巡り、数多くのお城観光大使としても活躍す