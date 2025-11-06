ロックバンド・KANA-BOON(カナブーン）「シルエット」(2014年11月CDシングルリリース／テレビアニメ『NARUTO-ナルト-疾風伝』(テレビ東京系）オープニングテーマ）が、11月6日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率78.3％を記録し、1位を獲得した。【写真あり】元KANA-BOONの古賀隼斗が活動再開を発表昨年12月に素行不良でバンド脱退＆解雇「ギターを通して音楽に携わる活動をしていきたい」10