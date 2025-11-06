フランス西部の島で車が歩行者や自転車に突っ込み、少なくとも5人が負傷しました。運転していた男の動機などはわかっていませんが、逮捕された際に「神は偉大なり」と叫んでいたということです。捜査当局が背景を調べています。フランスメディアなどによりますと、5日、西部のオレロン島で車が歩行者や自転車を次々とはね、少なくとも5人が負傷、うち2人が重傷を負いました。運転していたのはフランス国籍の35歳の男で、意図的に突