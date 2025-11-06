きょうのユーロドルは１．１４ドル台後半での振幅が続いている。この日発表の民間の米経済指標が予想を上回り、１２月利下げ期待の後退を正当化する内容となったことで、ドル高の動きも見られている。そのような中、ユーロドルは小幅な値動きに終始している状況。一方、ドル円が買い戻されていることから、ユーロ円も買いが優勢となっており、一時１７７円台まで戻す場面も見られた。ただ、いまのところは２１