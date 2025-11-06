ジェニファー・ローレンス（35歳）が、ファッションへの思いを語るインタビューで、「スキニージーンズは終わった」と発言し、もう窮屈なデニムを履かなくて済むことに喜びを感じていると明かした。映画「ハンガー・ゲーム」シリーズで知られるジェニファーは、ハーパーズ・バザー誌に「スキニージーンズは終わったの。嬉しいわ。太ももと足首のサイズの違いを誰かに明確に知られるなんて、嫌なの」と語った。そしてニューヨークの