アフガニスタン北部で発生した地震による死者は27人に増えました。けが人は1000人近くに上っています。AP通信によりますと、タリバン暫定政権は、アフガニスタン北部で3日に発生した地震で、少なくとも27人が死亡し、956人が負傷したと発表しました。WHO＝世界保健機関によりますと、地震により複数の医療機関が被害を受け、一部の医療サービスが停止しているということです。国際社会からは、インドや中国などがすでに支援を表明