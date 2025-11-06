歴史的な結果に、ニューヨークの夜は支持者の歓喜に包まれました。「より良い世界にできると証明できた。これからも証明し続ける」「彼がイスラム教徒だということがすごい。でも、選挙中に激しいイスラムへのヘイトを経験したことも忘れないでほしい。この街も国もまだ、その問題を解決できていない」市長選挙での当選を確実にした民主党のゾーラン・マムダニ氏、34歳。アジア系として、そしてイスラム教徒としても初めてのニュー