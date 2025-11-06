昨季のロベルト・レヴァンドフスキはリーグ戦34試合で27得点を挙げハフィーニャ、ラミン・ヤマルとともに3トップとして驚異的な破壊力をみせてリーグ優勝に貢献した。しかし37歳となった大ベテランの今季は左ハムストリングの負傷に悩まされリーグ戦の先発出場がわずか3試合にとどまっている状況だ。また、契約も今季終了までとなっていることを受けて、バルセロナでは新たなストライカー探しが急務とされており、レヴァンドフスキ