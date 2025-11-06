11月6日（木） 深夜1:40〜2:10 放送千葉県でグランピングの旅▼旅の車中で思い出話…全員ダウンタウン病でとがりまくっていた時代▼キャイ~ン天野が初対面で岡村に掛けた感じの悪い言葉とは?▼ウド朝食にまさかのモンブランパンケーキを注文、想定外の事態が…▼競技用自転車BMXを体験▼専用コース挑戦で東野、ウドビビりまくって絶叫▼岡村、小学2年生ライダーと張り合ってガチ勝負!結果は?