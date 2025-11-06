第１５回全国運動会の開会式が行われる広東省オリンピックセンター。（１０月１７日、ドローンから、広州＝新華社記者／毛思倩）【新華社広州11月6日】中国の第15回全国運動会が9日から13日間にわたり、広東省と香港・マカオ両特別行政区の3地域で開かれる。第１５回全国運動会で飛び込み、水球の会場となる広東省オリンピックセンターの水泳・飛び込み館。（１０月１７日撮影、広州＝新華社記者／毛思倩）第１５回全国運動会で