その後、ドル円は１５４円台を完全に回復し、一時１５４．３５円付近まで上昇している。この日の民間の米経済指標が予想を上回る内容となったことから、ドル高の反応が見られているほか、米国債利回りも上昇していることから、ドル円はサポートされている。 特にＩＳＭ非製造業景気指数は８カ月ぶり高水準となり、仕入れ価格が３年ぶりの高水準となっていた。週初のＩＳＭ製造業の指数では仕入れ価格が大幅に低下し、