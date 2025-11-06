6日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比670円高の5万1200円と急騰。日経平均株価の現物終値5万212.27円に対しては987.73円高。出来高は1万1644枚となっている。 TOPIX先物期近は3302ポイントと前日比24ポイント高、TOPIXの現物終値比は33.71ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 51200