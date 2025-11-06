サッカー日本代表の年内最後の活動となる国際親善試合・ガーナ戦（１１月１４日・豊田ス）、ボリビア戦（同１８日・国立）にオーストリア１部ザルツブルクでプレーする２１歳ＦＷ北野颯太が初招集される可能性が５日、浮上した。関係者によると、日本サッカー協会から招集へ向けた打診があった。メンバーは６日に発表される。森保ジャパンにまた一人、新鋭が加わりそうだ。北野は１７２センチ、６０キロと小柄ながら高い技術と