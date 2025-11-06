会計検査院は、総額約540億円の“税金の無駄遣い”などを指摘した2024年度の決算検査報告を高市首相に提出しました。報告書では、税金の無駄遣いなどが指摘された省庁や政府出資法人の事業は319件で、金額は約540億円にのぼります。このうち、法令違反や不適切な予算執行と認定された「不当事項」は271件で、金額は86億円を超えました。省庁では、経産省が220億5500万円と最も多く、東日本大震災で被災した中小企業向けの資金支援