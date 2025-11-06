任天堂が、今年度の「ニンテンドースイッチ2」の販売予想を上方修正した。同家庭用ゲーム機の好調な販売を受け、2026年3月までの本体販売計画を当初の1500万台から1900万台に引き上げた。6月の発売以来、「ニンテンドースイッチ2」の世界累計販売台数は9月末で1036万台に達しており、当初よりは勢いが衰えてきているものの、「マリオカート ワールド」「ドンキーコング バナンザ」などの人気ソフトが売り上げを後押ししているとい