（NY時間11:02）（日本時間01:02） トレックス＜TREX＞34.19（-12.86-27.33%） ウッドデッキなどの建築資材を手掛けるトレックス＜TREX＞が大幅安。前日引け後に７－９月期決算（第３四半期）を発表。１株利益、売上高、ＥＢＩＴＤＡすべて予想を下回った。ガイダンスも公表し、第４四半期の売上高見通しが予想を大きく下回っている。 同社が将来の販管費の増加見通しを示したことも嫌気されている。フェアバ