カブスの今永昇太投手（32）がフリーエージェント（FA）になると4日（日本時間5日）、メジャー公式サイトなどが伝えた。メジャー移籍2年目が終了した今オフ、球団は3年の契約延長の権利を行使せず、今永側も単年契約を結ぶ選択権を行使しなかったという。カブスは今永に対し「クオリファイング・オファー」を出すことができる。今季の所属球団が規定額で1年契約を結べる制度で、今季の規定額は2202万5000ドル（約33億9000万円