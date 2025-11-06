【青の王朝 Dodger Blue Dynasty（3）】1年目は先発として力を発揮できず、故障離脱期間も長かったドジャース・佐々木。期待を裏切りかけた新人右腕を、ドジャースのチームメートたちは温かく支え続けた。先頭に立ったのはチームリーダーのロハス。入団時には前年までつけていた背番号11を譲り「今は君がこの数字をさらに遠くまでもたらす時だ」と粋なメッセージ。さらに歌詞の一部が「朗希」（実際はロッキー）と聞こえる軽快な