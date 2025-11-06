ワールドシリーズ（WS）を中継したFOXスポーツは4日（日本時間5日）、ドジャースがブルージェイズを延長11回の末に下して球団初の2連覇を決めた第7戦を、テレビ中継とストリーミング配信を合わせて2733万人が視聴したと発表した。WSではアストロズがドジャースを破った17年の第7戦以来の高水準だったという。ピーク時には約3310万人が視聴。7試合を通じた平均視聴者数は約1571万人で、18年以降では最多を記録した。