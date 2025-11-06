花々のエッセンスで肌と心を満たすスキンケアブランド、FEMMUE（ファミュ）から、ゼラニウムとジャスミンが香る「ビューティファイング ボディオイル」が数量限定で登場。乾燥やごわつきが気になる季節に、肌をしっとりなめらかに整えながら、深呼吸したくなるようなやさしい香りで心まで癒す特別な1本。忙しい毎日に“自分をいたわる時間”をもたらしてくれます。 植物オイルを贅沢にブレンド。しっとりつややかな肌へ