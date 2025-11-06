アメリカのトランプ大統領は5日、政府機関の閉鎖が過去最長となる36日目を迎えたことについて、「株式市場にやや影響が出ている」などと述べ、早期の再開を求めました。トランプ大統領：政府を早急に再開させねばならない。本当に今すぐだ。再開させる必要がある。史上最高の経済状況にあるが、現在、やや株式市場に影響が出ている。トランプ大統領は共和党議員らを集めて演説し、「多くの政府職員が給与を受け取れず、航空管制シ