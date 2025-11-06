26年前、名古屋市のアパートで主婦の高羽奈美子さん（当時32）が殺害された事件。逮捕された安福久美子容疑者（69）が取り調べに対し「事件の際に手にけがをした」と話していることがわかりました。通報されるのをおそれたのか、当時、病院で手当てを受けた記録は確認されていないということです。安福容疑者は高羽さんの夫・悟さんの高校の同級生で、高羽さん本人とは面識がないとみられています。