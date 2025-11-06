（NY時間10:59）（日本時間00:59） アリスタ＜ANET＞144.84（-8.72-5.68%） クラウドネットワークのアリスタ・ネットワークス＜ANET＞が下落。前日引け後に７－９月期決算（第３四半期）を発表し、１株利益、売上高とも予想を上回った。第４四半期のガイダンスも公表し、売上高は予想付近の見通しを示している。粗利益率の見通しは予想を下回った。 底堅い決算ではあったものの、株価は冴えない