アメリカのトランプ大統領が核実験の再開を指示したことを受け、ロシアのプーチン大統領は「相応の措置を取らざるを得ない」述べ、ロシア側でも核実験を再開する可能性を示唆しました。プーチン大統領は5日、安全保障に関する会議を開き、ベロウソフ国防相やゲラシモフ軍参謀総長、対外情報庁のナルイシキン長官ら政府高官とともに、アメリカの核実験再開の動きへの対応を協議しました。ゲラシモフ軍参謀総長は「アメリカ政府高官