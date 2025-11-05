高市首相の所信表明演説に対する代表質問が参議院でも始まりました。高市首相は、政治とカネの問題について陳謝しました。立憲民主党・水岡参院議員会長：政治とカネの問題を高市内閣ではどのように解決しようと考えているのか。選挙を経ていない裏金議員は内閣の要職につく資格があるとお考えか。高市首相が官房副長官に起用した佐藤啓参院議員は、政治資金収支報告書に不記載があったうえ、選挙による審判を受けていないとして、