今季のマンチェスター・シティで得点を量産しているアーリング・ハーランド。直近のプレミア第10節ボーンマス戦では2ゴールを挙げ、勝利に貢献した。シティの指揮官であるペップ・グアルディオラ監督はこのボーンマス戦後にハーランドをクリスティアーノ・ロナウド、リオネル・メッシと比較し、彼らに並ぶ存在だとノルウェー代表FWを称賛している。CLドルトムント戦前の記者会見に出席したハーランドはこの発言をうけてロナウドと