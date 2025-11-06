フランス西部で5日、車が歩行者などに突っ込み、5人がケガをしました。運転手は逮捕される前に「神は偉大なり」と叫んでいたということです。地元メディアによりますと、フランス西部のオレロン島で5日、車が次々と歩行者や自転車に突っ込みました。5人がケガをし、そのうち2人が重傷です。警察は車を運転していた35歳の男を殺人未遂の容疑で逮捕しました。男は逮捕前に「神は偉大なり」と叫んでいたということですが、地元市長は