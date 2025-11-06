兵庫県加古川市の国道で4日に起きた14台が関係する事故。その様子をドライブレコーダーが捉えていました。左車線を走る白い車が事故を起こした車。突如、前を走っていた軽乗用車に追突します。そして…信号待ちの車列に突っ込んだ車を運転していた岡本年明さん（78）が死亡したほか、17人がけがをしました。捜査関係者への取材で、岡本さんの車の助手席にいた男性が「事故の直前、岡本さんは意識を失っている状態だった」などと説