５日、メディアセンターに展示された上海のガラス工芸品。黄浦、奉賢両区に伝わる焼成技術は市の無形文化遺産に登録されている。（上海＝新華社記者／藍建中）【新華社上海11月5日】第8回中国国際輸入博覧会が5日、上海で開幕した。メディアセンターには無形文化遺産を含む地元の特産品やグルメが集められ、国内外の記者から好評を得ている。５日、伝統衣装の襟元を飾る盤扣（パンコウ＝チャイナボタン）。（上海＝新華社記者／