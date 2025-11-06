韓国で、日本人観光客の親子が飲酒運転の車にはねられた事故で、警察は5日夜に運転手の男を逮捕しました。韓国・ソウルで11月2日、大阪から観光に訪れていた日本人の親子が交差点で飲酒運転の車にはねられ、58歳の母親が死亡、38歳の娘が重傷を負いました。車を運転していた30代の男からは運転免許取り消しに相当するアルコールが検出されていて、ソウル中央地裁は5日夜に危険運転致死傷などの疑いで男の逮捕状を出しました。男は5