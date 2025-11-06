県内に住む10代の女性を脱衣所の窓からスマートフォンで盗撮しようとした疑いで、鹿児島市の32歳の会社員の男が逮捕されました。 盗撮未遂の疑いで逮捕されたのは、鹿児島市城山2丁目の自称・会社員の男（32）です。 警察によりますと、男は10月18日午後11時ごろ、県内の住宅の敷地に侵入し、脱衣所にいた10代の女性をスマートフォンで撮影しようとした疑いがあります。 女性は「脱衣所の外からスマホを向けられた