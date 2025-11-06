ロシアのプーチン大統領は5日、「アメリカなどが核実験を行えば、ロシアも相応の対応をとる」とした上で、核実験の準備について可能性を検討するよう高官らに指示しました。ロシア大統領府によりますとプーチン大統領は5日、安全保障会議の高官らに対し、トランプ大統領が核兵器の実験を指示したことをめぐり、「ロシアは包括的核実験禁止条約の規定を順守しているが、アメリカなどが核実験を行えば相応の対応をとる」と述べました